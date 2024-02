Eric | la prima foto della serie anticipa il personaggio di Benedict Cumberbatch

Lily Gladstone , protagonista di Killers of the Flower Moon, è stata la prima nativa americana a ottenere una nomination come Miglior Attrice ... (movieplayer)

Si conclude con gli ultimi tre episodi in prima visione assoluta la quinta stagione della serie “The Rookie”, in onda venerdì 2 febbraio alle 21.20 su Rai 2. Si comincia con “Dinamiche sospette”. A Ti ...Proprio mentre viene ampliata la legge sugli abusi sessuali, i politici pronti a scendere in campo sembrano decisi a scommettere sul perdono del loro passato.Benedict Cumberbatch è il protagonista della nuova serie Eric, in arrivo su Netflix, di cui è stata svelata la prima foto ...