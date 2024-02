Enrique Iglesias pubblica il singolo Fria feat Yotuel | il video

(Di venerdì 2 febbraio 2024)il nuovoin collaborazione con, insieme alche celebra la gioia del Carnevale In attesa dell’uscita del suo nuovo album Final Vol. 2 è disponibile in digitale, il nuovodell’icona della musica latinain collaborazione con. Prodotto da Carlos Paucar e masterizzato da Randy Merrill,è un brano pop dalle sonorità fresche e dal ritmo irresistibile che racchiude l’essenza di questi due artisti che hanno fatto la storia della musica latina e che celebrano così la gioia del Carnevale. Con Fría,propongono un brano allegro che fonde ...

Il brano fonde il pop con uno ska leggero e anticipa l’uscita dell’album “Final vol. 2” disponibile in pre-order In attesa dell’uscita del suo ... (lopinionista)

In attesa dell’uscita del suo nuovo album “FINAL VOL. 2” è disponibile in digitale “FRÍA” , il nuovo singolo dell’icona della musica latina ... (spettacolo.periodicodaily)

In attesa dell’uscita del suo nuovo album “FINAL VOL. 2” è disponibile in digitale “FRÍA”, il nuovo singolo dell’icona della musica latina ENRIQUE IGLESIAS in collaborazione con YOTUEL. Prodotto da ...Il brano fonde il pop con uno ska leggero e anticipa l'uscita dell'album "Final vol. 2" disponibile in pre-order ...Dopo aver consumato un pasto in un ristorante ad Iglesias, si è addormentato sul tavolo del locale, arrabbiandosi poi con il titolare che l’aveva svegliato e rifiutandosi di pagare il conto.