ENRIQUE IGLESIAS È USCITO OGGI “FRÍA”

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 2 febbraio 2024) In attesa dell’uscita del suo nuovo album “FINAL VOL. 2” è disponibile in digitale “”, il nuovo singolo dell’icona della musica latinain collaborazione con YOTUEL. Prodotto da Carlos Paucar e masterizzato da Randy Merrill, “” è un brano pop dalle sonorità fresche e dal ritmo irresistibile che racchiude l’essenza di questi due artisti che hanno fatto la storia della musica latina e che celebrano così la gioia del Carnevale. Con “”,e Yotuel propongono un brano allegro che fonde il pop con uno ska leggero, accompagnando gli ascoltatori in un viaggio verso una serata spensierata in cui l’attenzione è rivolta esclusivamente al divertimento e a sollevare lo spirito. Con il supporto di questo rinomato artista Urban cubano, ...