Enrico Celestino Vergani | il vigile del fuoco arrestato per corruzione | interrogatorio di 4 ore in Procura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Monza, 2 Febbraio 2024 - Quattro ore e mezza diinper ildeladdetto agli acquisti per l'ufficio automezzi accusato di avere abusato del suo ruolo per ottenere mazzette dai fornitori , ma anche regali come buoni benzina e catene da neve per le proprie auto, oltre che intascarsi beni del Comando provinciale di Monza dove prestava servizio. A quasi 2 mesi dal suo arresto e di detenzione in carcere, 57 anni, di Carate Brianza, ha chiesto di venire sentito dagli inquirenti per chiarire la sua posizione. Un-fiume insieme ai suoi difensori, gli avvocati Monica Mariani e Paolo Rivolta, al termine del quale i legali si sono riservati di presentare una richiesta di scarcerazione. ...