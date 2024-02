Empoli-Genoa | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 2 febbraio 2024)è una partita valida per la ventitreesima giornata diA e si gioca sabato alle 15:00:, diretta tv,. La cura Nicola, a quanto pare, funziona: sì, da quando in panchina c’è l’allenatore esperto di salvezze, l’oltre ai gol – 4 in due partite, non male per quello che ancora oggi è il peggior attacco del torneo – ha ritrovato anche i punti, travolgendo 3-0 il Monza al “Castellani” e frenando la corsa della Juventus, che allo Stadium non è andata al di là di un pareggio (1-1) con i toscani. Maleh – IlVeggente.it (Lapresse)Approfittando della superiorità numerica per via del rosso sventolato, quasi subito, dall’arbitro al bianconero Milik, gli azzurri hanno più volte messo in difficoltà la ...