Empoli-Genoa | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Si gioca la 23ª giornata del campionato di Serie A ed una sfida interessante mette di fronte. L’arrivo in panchina di Davide Nicola ha permesso agli azzurri di cambiare passo e la squadra è tornata pienamente in corsa per la salvezza. La compagine di Alberto Gilardino è una delle sorprese più belle del massimo torneo italiano ed è reduce da due vittorie consecutive. Ledi(3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Grassi, ?urkowski, Cacace; Cerri, Cambiaghi. Squalificati: nessuno Indisponibili: Bastoni, Caputo, Destro, Ebuehi, Guarino, Kovalenko(3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Spence; Gudmundsson, ...

Empoli-Genoa (sabato 3 febbraio con calcio d'inizio alle ore 15:00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 23esima giornata... (calciomercato)

Davide Nicola, allenatore dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Genoa. Queste le sue parole: “I ragazzi hanno soddisfatto le mie aspettative, si sono applicati ...Alberto Gilardino può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo un intenso corteggiamento da parte della Fiorentina, l'allenatore del Genoa ...Che Empoli si aspetta domani ...Malinovskyi diventato un simbolo di questo Genoa “ Sono felice per Ruslan. E’ stata una bella scommessa per tutti: per la società che lo ha acquistato e per noi.