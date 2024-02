Empoli-Genoa | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di venerdì 2 febbraio 2024)(sabato 3 febbraio con calcio d'inizio alle ore 15:00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 23esima giornata...

tutte le informazioni per quanto concerne i Biglietti di Empoli Genoa , in particolar modo sul SETTORE OSPITI del Castellani In vista di Empoli ... (calcionews24)

Gli Infortuni in casa Genoa sono delicati, e in vista del match contro l’Empoli mancheranno ben tre giocatori Il Genoa questa giornata affronterà ... (calcionews24)

Empoli-Genoa (sabato 3 febbraio con calcio d'inizio alle ore 15:00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 23esima giornata... (calciomercato)

La sessione invernale si chiude con il prestito di Guarino al Modena in B, per domani si va verso lo stesso undici iniziale visto a Torino ...Tempo scaduto, sfuma anche Gudmundsson: troppi i 30 milioni richiesti. Nonostante il giro di nomi i viola restano senza l’esterno tanto atteso ...La società ha resistito agli assalti della Fiorentina, mentre Spalletti, ct dell’Italia, va a studiare gli allenamenti di Gilardino ...Il Ct della Nazionale Luciano Spalletti ha fatto visita oggi al Genoa, in ritiro al Centro Tecnico Federale di Coverciano per preparare l'anticipo ...Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha commentato l'approdo del promettentissimo Baldanzi alla nuova Roma di Daniele De Rossi.