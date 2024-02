Elly Schlein sull’ottovolante di Conte Insulti e sberleffi sulla strada dell’alleanza Meloni alla finestra

“Siamo per lo ius soli, chi nasce in Italia è italiano”. È quasi sera quando la segretaria Pd Elly Schlein dice la frase che le parole ... Contenuto ... (ilfoglio)

Il primo test dell’anno per il Partito democratico di Elly Schlein è domenica 25 febbraio, le regionali in Sardegna . Gara incerta e forse mai così ... (linkiesta)

Mario Sechi : autogol di Elly Schlein - si lamenta del Tg1 ma è la più presente

TeleMeloni non c'è, mi spiace per la destra e soprattutto per i compagni che sbagliano perfino sui numeri al punto che non hanno visto arrivare ... (liberoquotidiano)