Elkann | l' uomo che ha strappato Hamilton alla Mercedes Dal tech al lusso | così John ha rivoluzionato il suo business

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Per un presidente spesso accusato di freddo distacco dal mondo dell'automotive, il colpaccio dia Maranello è uno schiaffo ben assestato agli scettici. D'altronde di colpaccine ha fatti tanti da quando ha preso in mano le redini dell'impero lasciatogli dall'Avvocato, il nonno Gianni Agnelli. Raccogliendo il testimone di presidente della Ferrari dal compianto Sergio Marchionne, insieme all’amministratore delegato Louis Camilleri, il numero uno ha piazzato un colpo a effetto, puntando dritto al cuore della concorrenza, in particolare quellache sembrava "intoccabile". Da tempo corteggiato da, il sette volte campione del mondo entra nel Cavallino dal 2025, segnando un capitolo epico nella storia della Formula 1. Un campione del mondo in Rosso, reminiscenza dell'era gloriosa di Schumacher e ...