Elicotteri next-gen La Nato sceglie le architetture modulari di Lockheed Martin

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Un’architettura innovativa, capace di integrare glidelladi prossima generazione con gli altri mezzi e velivoli attualmente in servizio nei diversi domini operativi militari. È il principio del sistema Open system architecture (Osa) diseleziodallaper studiare il proprio programma Ngrc (generation rotorcraft capability), che vede tra i Paesi partecipanti, Gran Bretagna, Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Grecia, con Stati Uniti e Canada come osservatori. A metà del 2022 i sei Paesi hanno siglato un memorandum d’intesa per lavorare insieme allo sviluppo del progetto con 26,7 milioni di euro allocati. Il progetto Ngrc ambisce a sviluppare un velivolo capace di raggiungere velocità, distanze, e altezze superiori ai ...