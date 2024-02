Elezioni | tra Schlein e Conte intesa in salita e dialogo congelato | lo stallo Pd-M5S blocca regioni e comuni al voto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Lotra Pd e M5S e le frizioni tranoal, dal Piemonte a Bari. Il campo largo non riesce proprio a decollare, e l’mancata paralizza calendari e possibile candidati dei due rispettivi schieramenti, congelando la situazione e raggelando i rapporti tra i due leader di partito. Elly e Giuseppi proprio non riescono a trovare un accordo di massima, e lacazione stentata tra i due innesca un gap organizzativo che da Roma arriva e si pianta come un macigno sui territori. Dal Piemonte alla Basilicata, al dopo Decaro a Bari, sono tante le realtà “surgelate” nella difficoltà di chiudere alleanze tra Pd e 5 Stelle., altro che campo ...