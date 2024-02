Elezioni | Orban nel gruppo di Meloni dopo le Europee?

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Certe partnership non finiscono mai davvero. Viktor, premier dell’Ungheria, si prepara a entrare neldei Conservatori (ECR) in Europa, guidato attualmente da Giorgia. Da Bruxelles, il primo ministro ungherese ha parlato del futuro di Fidesz, partito di cui è a capo, all’interno dello spettro UE. Lo schieramento, fino a qualche anno fa, faceva riferimento al Partito Popolare (EPP), abbandonato però nel 2021anni di dissapori e scontri. Ora, invece, ci sarà il passaggio alla famiglia dei Conservatori. “L’idea era di entrare già prima, ma a questo punto lo faremole. Comunque la risposta è sì, siamo pronti ed entreremo nei Conservatori.” ha dichiarato lo stesso. In questo modo, si rafforza l’alleanza con Fratelli D’Italia e ...

