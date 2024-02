Elettronica forever young

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Gabry Ponte ha iniziato a mettere dischi a quattordici anni quindi ben prima del 1998, quando uscì ’Blue’ che però lui ha scelto come data da cui è partita la successiva cavalcata verso il successo planetario. E per festeggiarne il venticinquennale ha voluto organizzare una grande e inedita festa a tappe per i fan che, dopo l’esordio al Forum d’Assago, si terrà nella natìa Torino il 2 marzo (PalaAlpitour già sold out), a Bologna il 6 aprile, a Roma il 15 giugno. "Quando ho iniziato – racconta – i ragazzi che facevo ballare erano miei coetanei, ma oggi ai miei set nei club vedo non solo persone della mia età ma anche i loro figli per cui, dopo un travaglio creativo durato sei mesi, con i miei collaboratori abbiamo voluto confezionare uno show trasversale e multimediale, anticipando anche l’orario solito delle discoteche per allinearlo con quello dei concerti". C’è un segreto per ...