Efes-Olimpia Milano in tv | programma | orario e diretta Eurolega 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 25^ giornata dell’di. Scontro tra due grandi squadre che, però, finora hanno deluso: in particolare, la squadra di coach Messina non è riuscita a dare continuità alla vittoria contro il Barcellona, perdendo nettamente contro il Panathinaikos e rimanendo ancora a due vittorie dalla zona play-in. A una vittoria in meno, ecco la formazione turca. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di venerdì 2 febbraio. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per l’...