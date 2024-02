Ecco un dettaglio della visita di Kate Middleton all’ospedale che è sfuggito a tutti | e noi siamo senza parole

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Dopo quasi due settimane di degenza in ospedale,si è finalmente riunita alla sua famiglia all’Adelaide Cottage, nella tenuta di Windsor. Lunedì, Kensington Palace ha rilasciato una dichiarazione in cui si affermava che la Principessa del Galles aveva lasciato la London Clinic dopo l’intervento chirurgico all’addome. Chi e quando hato l’ospedale, ad eccezione di William, è stato tenuto ampiamente riservato. Sono emerse notizie secondo cui i media si sarebbero accordati con la famiglia reale per non scattare foto o accamparsi fuori d, e ci sono ancora dubbi sul fatto che George, Charlotte e Louis abbianoto la madre anche solo una volta. L’esperta reale Daniela Elser lo trova molto strano. In un articolo di opinione, l’esperta reale si chiede se la famiglia ...