Ecco la mossa disperata della Cina per salvare le piccole banche

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Un’operazione mastodontica, sensazionale. E per questo storica. Con l’obiettivo, dichiarato, diil salvabile. Ovvero quelledalle spalle troppo strette, finite loro malgrado nella bolgia invernale del mattone e dei suoi giganti, ormai caduti o prossimi al crollo. I piccoli istituti di territorio cinesi, quelli disseminati nelle immense province alla periferia del Dragone, hanno per anni prestato denaro alle Evergrande di turno, senza sapere che i progetti immobiliari non stavano in piedi. E che il mercato, ovvero i possibili acquirenti di case, avrebbero voltato le spalle alle società del mattone. Niente immobili venduti, niente prestiti ripagati. Ora arriva l’ennesimo colpo di mano. Con le autorità cinesi che si apprestano a mettere in pratica il maggior consolidamento nel settore bancario degli ultimi 30 anni di storia cinese. Come? ...

Festival di Sanremo 2024, tutte le canzoni in gara: significato, temi trattati e autori Ripercorriamo tutti i dettagli più interessanti delle canzoni in gara in questa edizione di Sanremo. Alcuni auto ...Firenze, 2 febbraio 2024 – Ci sono importanti novità in arrivo sul fronte meteo. Riguardano l’ anticiclone Zeus che tra qualche giorno dovrebbe lasciare la nostra penisola per ridare spazio al vero ...Ripercorriamo tutti i dettagli più interessanti delle canzoni in gara in questa edizione di Sanremo. Alcuni autori sono presenti in diversi brani: addirittura 4 ...