“Ecco dov’è finita” Belen Rodriguez | via dopo l’addio a Elio | “La donna più felice del mondo”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024), la decisionele voci sulla crisi conLorenzoni. Come procede la vita sentimentale della nota showgirl argentina? I fan non possono che restare in sospeso e domandarselo, soprattutto per comprendere la fondatezza o meno delle indiscrezioni messe in circolo negli ultimi tempi. E pensare che la coppia sarebbe a un passo dalle nozze: qual è la realtà?nelle ultime ore sembra essersi ritagliata del tempo da dedicare a se stessa., cosa ha decisole voci sulla crisi con. Una storia d’amore nata nel bel mezzo di un allontanamento, l’ennesimo, trae l’ormai ex marito Stefano De Martino. Tra la showgirl e l’imprenditore sembrava filare tutto per il verso ...