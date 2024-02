È uscito Palcoscenico il nuovo cd di Massimo Masiello

"Oggi gli allenatori usano tutte le uscite pubbliche per mandare messaggi ...perché dagli ottavi senti l’importanza del palcoscenico, la pressione e la grandezza degli avversari che affronti. Questo ...L'attrice racconta come diventare mamma sia stata per lei una rinascita Ambra Angiolini ha parlato più volte della sua lotta contro i disturbi del comportamento alimentare e, in un'intervista al Corri ...Antonella Pepe (Photo: Paolo Fois) Sul palcoscenico del tour “A tutto cuore” con cui Claudio Baglioni sta in questi giorni portando in giro per i palasport di tutta Italia, i suoi più grandi successi ...