E’ ufficiale | Lewis Hamilton alla Ferrati dal 2025 I dubbi di Jarno Trulli | “Un affare | per il pilota…”

(Di venerdì 2 febbraio 2024)lascerà la Mercedesfine del Mondiale 2024 e passeràFerrari dal: ora è. “La scuderia Ferrari è lieta di annunciare chesi uniràsquadra nelsulla base di un contratto pluriennale”, si legge in un post della Ferrari. Il 39enne pilota inglese, vincitore di 7 titoli mondiali in carriera, dal prossimo anno sarà al volante della rossa: a Maranello, farà coppia con Charles Leclerc, che ha appena rinnovato il suo contratto, e sostituirà lo spagnolo Carlos Sainz.è legatoMercedes da un contratto valido per il 2024 con un’opzione per il: il driver di Stevenage, quindi,...

Annuncio ufficiale della Ferrari: Lewis Hamilton correrà per Maranello nel 2025 in coppia con Leclerc. Per lui contratto pluriennale (corriere)

La fine di un amore fa sempre male. Le gioie dei trionfi e i bei momenti trascorsi insieme non leniscono il dispiacere. Per Toto Wolff è stato un duro colpo da incassare. Perché la decisione di Lewis ...Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari A differenza di altri sport, in Formula 1 non si comunicano ufficialmente le cifre esatte dei contratti dei ...Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari ha scioccato la stampa mondiale. Ecco i commenti, dal Sun al Guardian e l'Equipe.