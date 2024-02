E' Stefano Biadetti è il nuovo Presidente della Confartigianato Trasporti Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 – .succede a Marco Sensi che dopo oltre 20 anni lascia l’incarico pur rimanendo nel Direttivo di categoria. Il passaggio di consegne è stato anche il momento per riflettere sulle problematiche del settore e tracciare un percorso per il futuro che sia in linea con la politica associativa e sindacale già sviluppata sino ad oggi, ma che possa anche raccogliere esigenze sempre più specifiche degli autotrasportatori. “Dovremo continuare a combattere affinché il comparto dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, minacciato dalla concorrenza straniera, possa continuare a godere, magari in misura maggiore, di incentivi e agevolazioni già in essere. Si tratta di una misura essenziale per mitigare le enormi differenze con i competitor esteri” sottolinea. “Sarà necessario ...