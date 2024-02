È morto Carl Weathers | indimenticabile Apollo Creed della saga di Rocky | il campione di football che diventò attore video

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il mondo del cinema dice addio avolto dell’antagonista di. L’statunitense, che era nato a New Orleans il 14 gennaio del 1948, èmartedì, ma la notizia è stata diramata solo ora dal suo manager, Matt Luber. Aveva 76 anni, gran parte dei quali dedicati alle due passionisua vita, declinate a un certo punto a un unico impegno portato sul grande schermo: lo sport e la recitazione. E allora, ci piace ricordarlo così: in calzoncini e guantoni mentre sfidaBalboa… Addio aSì, perché nell’immaginario è e resterà per ...

Ex linebacker di NFL convertito in attore, Carl Weathers è morto venerdì all’età di 76 anni. Ne hanno dato notizia il manager e la famiglia, secondo la quale è spirato nel sonno. Anche se la sua carri ...L'attore è morto oggi a 76 anni. In una carriera di 50 anni, Weathers aveva recitato in oltre 75 tra film e serie tv, ma il suo ruolo più celebre era stato quello del campione dei pesi massimi del ...Scompare all'età di 76 anni Carl Weathers, noto per la saga di Rocky, per Predator e più recentemente per The Mandalorian.