È morto Carl Weathers | fu Apollo Creed in Rocky | aveva 76 anni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ègiovedì 31 gennaio a 76a Los Angeles, l’attore noto soprattutto per aver interpretatonei primi quattro film di. Nel primo capitolo della saga, è l’antagonista di Sylvester Stallone per poi diventarne amico e allenatore, fino alla morte sul ring contro Ivan Drago. Nato a New Orleans il 14 gennaio 1948, prima di avviarsi alla carriera da attore è stato per alcuniun giocatore professionista di football americano, fino al 1974. Duepiù tardi Stallone lo ha scelto per il suo, partecipando poi a decine di pellicole e serie tv. Tra i lavori più importanti, Predator di John McTiernan nei pdel maggiore George Dillon, l’ex campione di golf ...