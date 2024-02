E’ morto Carl Weathers | Apollo Creed di Rocky aveva 76 anni

L'attore Carl Weathers , famoso per i suoi ruoli in Rocky e The Mandalorian, è morto giovedì 1 febbraio 2024 all'età di 76 anni . Carl Weathers è morto ... (movieplayer)

Ex linebacker di NFL convertito in attore, Carl Weathers è morto venerdì all’età di 76 anni. Ne hanno dato notizia il manager e la famiglia, secondo la quale è spirato nel sonno. Anche se la sua ...L'attore è morto oggi a 76 anni. In una carriera di 50 anni, Weathers aveva recitato in oltre 75 tra film e serie tv, ma il suo ruolo più celebre era stato quello del campione dei pesi massimi del ...Scompare all'età di 76 anni Carl Weathers, noto per la saga di Rocky, per Predator e più recentemente per The Mandalorian.