“È il momento giusto per dirvelo” Ursula Bennardo rompe il silenzio | l’annuncio ufficiale su Sossio Aruta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Importante comunicazione da parte di, che ha finalmente rotto ilsu. Della coppia si è parlato lungamente negli scorsi mesi, infatti si è dapprima vociferato di un matrimonio sempre più imminente poi della possibilità che invece fossero in profonda crisi. Non sono mai intervenuti in manierasulla questione privata, ma ora lei ha raccontato la verità.hanno iniziato la loro relazione amorosa grazie al programma Uomini e Donne, infatti in virtù della loro partecipazione al dating show di Maria De Filippi si erano conosciuti ed amati moltissimo. Hanno avuto degli alti e bassi e sono anche stati a Temptation Island, ma tutti i momenti ...