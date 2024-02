È del Lecco il colpo finale Preso Inglese ex Chievo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Diamo i voti alle formazioni lombarde di serie B, al termine delle operazioni effettuate nel mercato di riparazione. Archiviato il mese di calciomercato, tra rumors, sondaggi e grandi colpi, la ventitreesima giornata del campionato di Serie B si aprirà questa sera al Barbera con la sfida tra Palermo e Bari. Due grandi piazze a confronto, due formazioni con obiettivi diversi ma la stessa voglia di fare bene. Cremonese: voto 6.5. La super Cremonese di Giovannino Stroppa, seconda a pari merito con il Venezia e a meno 4 dalla capolista Parma, ha operato in maniera oculata nel mercato di riparazione, cercando di vendere quei giocatori scontenti per un impiego limitato o comunque che non facevano parte del progetto (Okereke, Bertolacci, Valzania, Frey, Brambilla, Scaringi, Acella e Nardi (tutti in prestito) mentre Valeri è stato ceduto al Frosinone in via definitiva. La squadra non ...