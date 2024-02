E' boom di clamidia | gonorrea | sifilide e Hpv | malattie sessualmente trasmissibili sempre più diffuse fra i giovani

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Quali sono lepiù comuni? Lerappresentano un gruppo molto ampio diin tutto il mondo che si trasmettono principalmente per contagio diretto in occasione di rapporti sessuali, colpendo soprattutto i piùche rappresentano infatti la fascia di età più esposta allo sviluppo di queste patologie. La loro origine può essere diversa: tra quelle causate da batteri le più comuni sono l’infezione da, la, la. Quando sono causate da virus, le più comuni sono le infezioni da HIV, herpes genitale, HPV, e le epatiti B e C. La cura tempestiva è molto importante, sia per evitare ...