Dundee – Hearts – probabili formazioni

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La squadra più in forma della Scottish Premiership va incontro a un’altra squadra che sta risalendo la classifica: sabato 3 febbraio l’va a. La squadra di Steven Naismith sta scappando dal gruppo di inseguitori al terzo posto dopo una superba serie di risultati sia prima che dopo la pausa invernale. Il calcio di inizio diè previsto alle 16 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreLo scorso fine settimana l’ha continuato la sua corsa per un posto in Europa League battendo l’Aberdeen per 2-0 al Tynecastle, estendendo così la sua imbattibilità a otto partite, in cui ha vinto sette volte, molte delle quali sono arrivate in ritardo. Una splendida vittoria per 2-0 in ...

The window has now slammed shut – which teams will be happiest with how their squads are looking for the rest of the seasonEvery single Scottish Premiership January transfer window move listed.Norwich City striker Adam Idah has landed in Glasgow ahead of finalising his move to Celtic. The Republic of Ireland international will be confirmed as Brendan Rodgers' third January signing today.