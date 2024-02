Droga e cellulari con droni nelle carceri in 5 regioni | 4 arresti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La squadra mobile della Polizia di Stato della Questura di Asti, coordinata dalla Procura della Repubblica della stessa città, ha eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare. Sono accusate di aver trasportato sostanze stupefacenti e telefoniall'interno di alcini penitenziari con l'uso di. Tali ordinanze sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari di Asti nei confronti di quattro persone che hanno agito in diverse province italiane. Sono indiziate di aver partecipato a vario titolo a un'associazione per delinquere finalizzata alla consegna di materiale vietato all'interno di alcune strutture carcerarie dellePiemonte, Sicilia, Marche, Campania ed Abruzzo.