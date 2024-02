Droga al Circolo Presidente in cella

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Arresto convalidato e ora per ildelSvago di San Giorgio su Legnano si sono aperte le porte del carcere: giorni fa, infatti, Luca Passaro, 47 anni,delsvago di via Roma a San Giorgio su Legnano, era stato arrestato alla fine delle indagini dei carabinieri di Legnano. Nel retro deldi via Roma, erano stati erano trovati infatti 91 grammi di cocaina e 15 grammi di hashish. Alla perquisizione dei militari nella sede si era arrivati dopo una soffiata. Ildelera stato dunque arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Processato per direttissima al tribunale di Busto Arsizio, l’arresto è stato convalidato con i domiciliari: ma è emerso che l’uomo era già stato ...

Il presidente del Circolo Svago di San Giorgio su Legnano è stato arrestato per detenzione di droga. Dopo la convalida dell'arresto, è stato condotto in carcere, considerando anche precedenti reati si ...San Giorgio su Legnano (Milano) – Arresto convalidato per Luca Passaro, 47 anni, presidente del Circolo Svago di via Roma, a San Giorgio su Legnano. Per lui ora si sono aperte anche le porte del carce ...Sospensione per 15 giorni della licenza di un locale in Quarto Oggiaro. In precedenza diverse liti e risse, ma anche spari e stupefacenti ...Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente il 27enne di Capodrise sorpreso dai carabinieri della sezione ...Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente il 27enne di Capodrise sorpreso dai carabinieri ...