Dove mangiare il gulasch a Trieste Gli 8 ristoranti migliori scelti dal Gambero Rosso

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Iltriestino si differenzia dalla ricetta tradizionale ungherese perché prevede come verdure solo le cipolle bianche, e in pari peso rispetto alla carne (il taglio di manzo più adatto è il cappello del prete), la quale va insaporita con una generosa dose di paprika (sia dolce che piccante) e del ginepro. Gli altri ingredienti sono un buon brodo, vino, un cucchiaino di cumino, un po’ di farina, olio, sale, pepe e… tanta pazienza perché la cottura richiede come minimo 3-4 ore. L’accompagnamento ideale è con una fumante polenta o un purè e, dal punto di vista enoico, l’abbinamento giusto potrebbe essere con un Nobile di Montepulciano. Qui gli 8ilAlba dal 1905 Trattoria. A pochi minuti ...

C'è un bel movimento culinario in una delle capitali italiane delle vacanze (non solo invernali) che ospiterà le Olimpiadi nel 2026. Ecco le tavole, ... (vanityfair)

“Il sistema dei négociant è andato in tilt e le pressioni antialcol sono sempre più forti”. Il vicepresidente Federvini Mastroberardino analizza la situazione d’Oltralpe ...L'ASST Rhodense aderisce alla giornata e lo fa rinnovando il proprio impegno quotidiano sia attraverso campagne di prevenzione sia attraverso la presa in carico delle persone affette da tumore ...Tante le iniziative in programma per questo fine settimana. A Pioppo si degusta il caratteristico ortaggio in tutte le varianti delle sue ricette: in pastella, all'insalata, con salsiccia e funghi. A ...