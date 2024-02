Dove il contagio è dietro l’angolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) di Marina Santin Anche se il peggio sembra essere passato dopo avere superato indenni il picco raggiunto nell’ultima settimana del 2023, l’influenza – e con lei febbre, tosse, brividi, stanchezza e dolori muscolari – non ci ha ancora abbandonato. Anzi, secondo gli esperti, i virus ci accompagneranno ancora qualche settimana, fino alla fine di febbraio, e ci saranno anche colpi di coda significativi. D’obbligo essere ancora particolarmente prudenti, soprattutto nei luoghi in cui le probabilità di contrarre i virus influenzali sono più elevate rispetto ad altri, ovvero le aree molto frequentateil rischio si moltiplica anche a causa della trasmissione indiretta, come ad esempio toccare le stesse superfici di una persona infetta. Anche se partire verso nuove destinazioni è sempre entusiasmante, gli aeroporti e gli aerei possono essere terreno fertile per i virus ...