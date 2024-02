Dostoevskij | il teaser della serie Sky Original dei Fratelli D' Innocenzo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 2 febbraio 2024) LaSkyideata, scritta e diretta daiD'sarà presentata in anteprima mondiale al prossimo Festival di Berlino. Finalmente possiamo dare un primo sguardo all'attesadeiD', grazie alappena diffuso da Sky.piuttosto misterioso che si concentra sui primissimi piani dei giovani interpreti per poi concentrarsi sulle indagini condotte dal personaggio di Filippo Timi. LaSkyideata, scritta e diretta dai gemelli cineasti sarà presentata in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2024, nella sezione Berlinale Special, per poi approdare prossimamente ...