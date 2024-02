Dopo il successo di Maledetta Primavera | cortometraggio sul calcio femminile | | Daniele Frontoni | nipote d’arte di Angelo Frontoni e Enzo Cerusico | vuole continuare a raccontare storie che non hanno voce

(Di venerdì 2 febbraio 2024)ildisul, dedicato a tutte quelle bambine alle quali è stato negato un sogno,diche non, in un modo malinconico e roma

Il Fossombrone contro il Monterotondo è stato in grado di bissare il successo dell’andata e mettere in cascina tre punti importanti. " voleva no la ... (sport.quotidiano)

dopo due settimane di città a 30 all'ora si sono registrati 25 incidenti in meno rispetto allo stesso periodo del 2023, e un incidente mortale in meno (wired)

Dopo il controsorpasso dello scorso weekend, la Virtus vuole rimanere in vetta al Campionato BKN301. Nel 19° turno che scatterà domani, i Neroverdi saranno di scena nell’unica gara serale delle 18:15.Emma Stone svela quando uscirà Kind of Kindness, la sua prossima collaborazione con il regista greco Yorgos Lanthimos dopo il successo di Povere Creature!Pronostici Basket LBA 19a giornata. Analisi, quote, classifiche e consigli per le scommesse sul campionato di pallacanestro italiana.