Donna Rachele Mussolini stravolta nella serie tv La nipote | “Ridicolizzata Bastava andare negli archivi”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) C’è un’altra “vittima” della mini“La lunga notte- La caduta del Duce” andata in onda su Rai1:, la moglie di Benito Mussolioni. Appiattita in una dimensione di sottomissione al Duce che non corrisponde a verità, come molte autorevoli biografie hanno ricostruito. Delle tre puntate appena trasmesse si parla ancora molto sui social e non solo come di un’occasione persa” per fare chiarezza sulle tre settimane che precedettero la riunione del Gran Consiglio. Un periodo cruciale veicolato attraverso unimbolsito e poco credibile; un Ciano reso macchietta, fuori da ogni ricostruzione; una Clara Petacci involgarita e dipinata come un’escort qualunque. Un Vittorio Emanuele III dipinto come un rimbambito. Tutto è ben riassuntointerventi di Gianni Scipione Rossi e dello ...