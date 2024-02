Donna di 60 anni trovata morta in casa | era molto amata | lo shock della comunità

(Di venerdì 2 febbraio 2024) In un tranquillo quartiere di Fermo, una tragedia ha scosso profondamente lalocale. Unadi 60, di origini ucraine, è statasenza vita nella sua abitazione, dopo essere rimasta chiusa inper giorni. La notizia ha lasciato i residenti e le persone che la conoscevano in uno stato di profondo dolore e incredulità. La, che viveva in Italia da moltie lavorava come badante, eraapprezzata enon solo dai suoi assistiti ma da tutta la. La sua dedizione al lavoro e la sua natura gentile avevano guadagnato il rispetto e l’affetto di tutti coloro che avevano avuto la fortuna di conoscerla. Il cadavere trovato da un vicino diL’allarme è ...

Molte delle volte si dà per scontato che il diritto di votare sia sempre esistito e non frutto di una lunga discussione e conflitto appartenente agli anni passati, in cui […] ...Una riflessione sul trattamento dei detenuti, che riguarda anche noi. Perché Roma non sarà Budapest, ma non è nemmeno un modello europeo di esecuzione penale ...Attiva la procedura per inviare la domanda di pensione con Opzione Donna 2024, in base ai nuovi requisiti. Lo conferma l’INPS, con Messaggio 454 del 1° febbraio. Il sistema per le domande di pensione ...