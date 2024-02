Donna anziana importuna il vicino per anni – quando rivela ciò che vuole | tutto cambia

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 2 febbraio 2024) A volte non abbiamo i migliori vicini di casa. Anzi, il rapporto con i nostri vicini potrebbe essere terribile. Tuttavia, questa situazione era molto interessante. È successo qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato. Continuate a leggere per saperne di più su questa storia… Nel cuore della notte, il campanello suonò a casa di un uomo e della sua famiglia a Chicago, negli Stati Uniti. Fuori c’era unamolto arrabbiata, che viveva accanto a loro. “ho aperto la porta, ha iniziato a urlare in modo aggressivo; non è accettabile”, ha raccontato l’uomo. Si è scoperto che la vicina era arrabbiata per le luci da giardino dell’uomo, sostenendo che non riusciva a dormire a causa di esse. Tuttavia, l’uomo ha sostenuto che non potevano disturbare laperché erano troppo basse per illuminare casa ...