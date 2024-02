Domenico Formichetti vuole fare le cose in grande

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Rihanna, Drake, J Balvin, Joey Bada$$ e Doja Cat. Non sono i nomi della line-up del prossimo Coachella, ma alcune delle celebrities che negli ultimi mesi hanno indossato un capo di PDF, il brand dinato con l’obiettivo di esplorare una prospettiva diversa sul mondo dello streetwear. «Ho iniziato a pensare a questo progetto nel 2022, ma ho dovuto aspettare un anno prima di realizzarlo. Non ero soddisfatto di quello che stavo realizzando in quel momento, avevo davvero bisogno di esprimermi pienamente attraverso il mio marchio. Ho molto da dare all'industria della moda», ha raccontato il designer riflettendo sugli esordi di PDF. Per i meno attenti il nome disignificherà ben poco, ma se anche voi avete fatto parte di quella generazione cresciuta durante gli albori della scena trap ...