Dollaro in rally vola a top un mese e mezzo | euro torna sotto 1 | 08

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 feb. (askanews) – Guadagna slancio ildelnel pomeriggio e l’si riportala soglia di 1,08 per la prima volta da metà dicembre a questa parte. La valuta statunitense è sostenuta dalle implicazioni che la solidità dei dati sul mercato del lavoro Usa pubblicati oggi – 315.000 nuovi posti nuovi creati a gennaio – potrebbe avere per la politica monetaria della Federa Reserve. Il vigore dell’occupazione potrebbe favorire un prolungamento della fase fortemente restrittiva dei tassi di interesse. Nel pomeriggio l’si scambia 1,0790 dollari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il dollaro ha perso quota in vista del report non farm payroll atteso nel pomeriggio negli Stati Uniti. La pubblicazione potrebbe fare luce sulla tempistica dei tagli dei tassi di interesse ...