Doc 3 | da quale ricordo si sta proteggendo davvero Andrea?

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Che cos'è che il protagonista della fiction campione di ascolti di Rai1 non vuole ricordare? E perché gli spettatori non vedono l'ora di scoprirlo?

Concorsi docenti di cui ai DDG n. 2575 e 2576 del 6 dice mbre 2023: le domande per partecipare in qualità di Presidente e commissari o possono essere ... (orizzontescuola)

L'appuntamento con Doc 3 - Nelle tue mani torna in onda giovedì 15 febbraio con la quinta puntata in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che Andrea si ritroverà ancora una volta ad esser ...Doc - Nelle tue mani 3 conclude l'episodio 8 con un importante ...che lo invita a lasciar perdere il passato. È ancora presto per capire quali siano le intenzioni di questa coppia di episodi e per ...Doc 3 replica quarta puntata su Rai Premium, riassunto episodi 7-8. Quando rivedere la 4 puntata di Doc Nelle Tue Mani 3 in streaming e in tv ...