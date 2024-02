Doc 3 | anticipazioni quinta puntata di giovedì 15 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Luca Argentero in Doc Terza stagione per Doc – Nelle Tue Mani. Il fortunato medical drama di Rai1, con Luca Argentero, è tornato con sedici nuove puntate, suddivise in otto prime serate, e nuovi casi da risolvere. Sullo sfondo un segreto che riguarda il dottor Andrea Fanti. Per saperne di più, ecco quello che succederà,dopo, nelle nostre. Doc ha paura di scoprire il suo segreto S3 E9 – Evitarsi – La paura di scoprire il terribile segreto che si annida nei suoi ricordi è troppo forte per Doc. Questo rifiuto della verità, però, lo spinge ad allontanarsi dal suo reparto, con gran sorpresa di Giulia, che deve fare i conti con una paziente che, proprio come Andrea, sembra nascondere qualcosa nel suo passato. Nel frattempo, Enrico deve fronteggiare i continui assalti di Barbara, l’assistente di Doc, ...