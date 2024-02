Disponibilità e funzionalità di HONOR X9b 5G confermate prima del lancio

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’attesoX9b 5G sarà presto disponibile su Amazon India, come ufficialmente confermato dalla società in anticipo al suoprevisto per il 15 febbraio. HTech, il distributore ufficiale degli smartphonein India, ha condiviso alcune specifiche chiave del dispositivo. Tra queste, spiccano un display ampio da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, una risoluzione 1,5K e una densità di pixel di 429ppi. L’azienda ha anche sottolineato caratteristiche di resistenza notevoli a bordo dell’X9b 5G, come la tecnologia di ammortizzazione e resistenza anticaduta a 360° ultra-rimbalzo, con una certificazione di resistenza alle cadute a cinque stelle da SGS (Société Générale de Surveillance) in Svizzera. Sebbene il processore Qualcomm Snapdragon sia menzionato sul microsito dedicato su ...