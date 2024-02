Discount contro supermercati tradizionali

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Inoti per i prezzi più convenienti vedono lievitare le loro vendite. Per contrastarli, le catenehanno creato prodotti con i loro brand. A tutto vantaggio dei clienti. Perfino un ex parlamentare come il Cinque stelle Danilo Toninelli, nei panni di un influencer della «porta accanto» si è accorto che riempire il carrello è diventato difficile. I suoi bliz tra bresaola e tonno in scatola hanno spopolato sui social proprio perché ha messo il dito nella piaga. L’inflazione picchia ancora duro sui generi alimentari. E allora quale migliore soluzione deie dei prodotti a Marca del distributore (Mdd), cioè quelli commercializzati con l’etichetta del supermercato che si stanno dando battaglia a colpi di ribassi. Ihanno compreso che con i prodotti ...