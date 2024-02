“Diritto alla riparazione” | l’Europa raggiunge l’accordo Interessa tutti | ecco di cosa si tratta

L’aborto non è mai giusto, “Non è un diritto , è inaccettabile anche in caso di stupro“. Parole gravissime, inquietanti, che fanno accapponare la ... (luce.lanazione)

E’ prevista per mercoledì 7 febbraio a Roma , dalle 10.30 alle 12.30, in piazza di San Francesco di Paola 9, la presentazione del Report ‘Un Paese , ... (ildenaro)

Il Bonus mobili consiste in una detrazione IRPEF che scatta a particolari condizioni. Tra queste ce n’è una che non va affatto sottovalutata. Come ... (informazioneoggi)

Ogni stato membro, leggiamo dalla agenzia Ansa, dovrà introdurre almeno una misura per promuovere la riparazione, come buoni riparazione e fondi. Si potrà così chiedere ai produttori di riparare ...Chi compie 62 anni nel 2024 potrebbe avere diritto a un aumento di stipendio ...vediamo come funziona l’incentivo che aumenta la busta paga di chi anziché accedere alla pensione a 62 anni di età, e ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...