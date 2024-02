“Direttamente da Ballando con le stelle” Isola dei Famosi | altro colpaccio Mediaset tra i naufraghi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024)dei2024, quasi ci siamo. Alla messa in onda mancano circa 2 mesi ma le prime notizie ufficiali sono già arrivate. La più clamorosa riguarda il cambio alla conduzione: Pier Silvio Berlusconi ha infatti annunciato che sarà Vladimir Luxuria a presentare il reality show, confermando dunque i gossip legati all’addio di Ilary Blasi, che però non lasceràma assumerà il comando di Battiti Live. Vladimir ricopriva il ruolo di opinionista insieme a Enrico Papi lo scorso anno e si è detta entusiasta di questo nuovo ruolo. Non mancano voci sul cast di concorrenti ovviamente e si parla di un’edizione rinnovata, un po’ come accaduto per il Grande Fratello, dunque con l’introduzione anche a L’dei2024 di “nip” insieme a volti noti di tv, spettacolo e sport. Ma per ora, ovvio, i ...