Digitale | dai social all’Intelligenza artificiale | Ischia riunisce filosofi e influencer

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il caso di Chiara Ferragni, la necessità – sempre più condivisa – di regolamentare il mondo degli, il proliferare degli haters. E ancora: l’intelligenzae gli algoritmi, che condizionano sempre più le nostre esistenze. Il festival internazionale dia di(In-Philosophy Festival) lancia la sua decima edizione: il tema è “Identità artificiali. Online o offline, questo è il problema”, da oggi è attiva la “call for papers” aperta a pensatori, ricercatori, giovani studenti dia di tutto il mondo. Che avranno tempo fino al 15 aprile per proporre relazioni e approfondimenti su un tema quanto mai attuale, che ispirerà – dal 1 al 22 settembre – laboratori, conferenze, talk, presentazioni di libri con personaggi della cultura nazionale e internazionale, ma anche ...

Presentato al CES di Las Vegas, arriverà a marzo: è un dispositivo tascabile che sfrutta l'intelligenza artificiale per imaprare come funzionano app ... (repubblica)

La nuova guerra di Putin alla Nato si sta sviluppando su un nuovo terreno, quello digitale. Le minacce nucleari, i test atomici, i missili balistici rappresentano un ...Nozze in arrivo per Diletta Leotta e Loris Karius. La conduttrice di Dazn ha annunciato via social che presto si unirà in matrimonio al ...Gli attacchi degli hacker a cittadini, imprese ed enti pubblici non sono più un’eccezione. E colpiscono sempre più soggetti che detengono ...