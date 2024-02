Difesa antiaerea | nuove batterie Samp T Ng per l’Esercito

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Mentre le forze armate di tutto il continente continuano ad aggiornare le loro difese missilistiche,italiano aumenterà i suoi/T Ng, i sistemi diaerea sviluppati da Thales e MBDA, grazie al contratto firmato dall’Organizzazione europea per la cooperazione in materia di armamenti (Occar) per quattro sistemi. Il contratto prevede anche l’aggiornamento dei missili diaerea Aster pere la Marina militare italiana, prepara la futura produzione in serie di sistemi/T Ng per l’aeronautica militare francese e copre l’acquisto da parte del Regno Unito di ulteriori attrezzature per l’aggiornamento di metà vita dei suoi intercettori Aster. La necessità strategica L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha creato l’urgenza tra i Paesi europei di ...