Didacta Italia 2024 | aperte le iscrizioni agli eventi formativi della fiera sull’innovazione in classe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Firenze, 2 febbraio– Un appuntamento diventato punto di riferimento per tutto il mondoscuola. Si scaldano i motori in vista di, che si svolgerà come ogni anno a Firenze, alla Fortezza da Basso, dal 20 al 22 marzo. E si aprono ledel più importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione didattica.è, nel panoramano e non solo, un appuntamento in grado di offrire ai docenti un’esperienza formativa completa e di qualità, grazie anche all’opportunità di usufruire, durante i workshop e i seminari, di materiali tecnologici innovativi di ultimissima generazione. Il programma scientifico ...