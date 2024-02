“Diciamo la verità su Perla” E per la concorrente del Grande Fratello finisce malissimo | “Dovevo dirlo”

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il web ormai è un campo di battaglia se si parla dei fandom dei Perletti e dei Luzzers, tanto che alcuni tra loro hanno deciso di provare a deporre l’ascia di guerra contenendosi nella competizione. L’odio social è ormai troppo, forse, anche per questo ore fa la pagina social del2023 è sparita. Anche a Pomeriggio Cinque si parla di Beatrice Luzzi e diVatiero, ieri Davide Maggio ha svelato per chi tifa. Nello studio di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino dedica in ogni puntata un momento per discutere delle avventure dei concorrenti dello spiato appartamento di Cinecittà e spesso è presente l’opinionista, icona del Tg5, Cesara Buonamici a dire la sua. Non solo, pure Alfonso Signorini non è nuovo alla cosa. Beatrice Luzzi oVatiero? L’idea di Davide Maggio sulla nuova regina, così dicono, ...