Diamanti grezzi | testo e significato della canzone di Clara a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Dopo la vittoria aGiovani con Boulevard,è pronta a far il bis con, il pezzo che ha deciso di portare in gara per la 74esima edizione del Festival di. Scopriamone. “”,diCantante ma anche attrice,è entrata nel cuore dei fan non solo per la sua musica, ma anche per la sua interpretazionerapper Crazy J in Mare Fuori. Un ruolo che comunque la lega alla sua passione più grande: la musica. Una passione che l’ha portata lontano: dopo la sua emozionante vittoria aGiovani, meritata grazie a un ...