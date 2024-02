Dialoghi in biblioteca Decolla la seconda edizione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) A Zelo Buon Persico torna la rassegna del Comune i “su attualità, arte e cultura“,. Dal 9 febbraio al 17 maggio, sette incontri, organizzati nella sala conferenze della, in piazza Italia 23, sempre alle 18 del giorno venerdì. Il 9 febbraio è attesa Ilaria Rossetti, autrice lodigiana del romanzo “La Fabbrica delle Ragazze“; il 23 febbraio l’autrice Annarita Briganti presenta il saggio “Maria Callas. La diva umana“; l’8 marzo 2024 Lorenzo Guerini, presidente Copasir e già ministro della Difesa sarà protagonista di un confronto sul tema “Dal conflitto russo-ucraino verso nuovi orizzonti geopolitici“ ; il 22 marzo l’autore Roberto Gradella presenta la raccolta “30 racconti per evadere“ ; il 5 aprile Francesca Regorda, presidente dell’Associazione Giuliano Mauri (e nipote del compianto ...

